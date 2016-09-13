Китай и Вьетнам занимают лидирующие позиции по внешнеторговому обороту с Хабаровским краем

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Хабаровской таможни составил за январь-август 2016 года снизился всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $727,9 млн. При этом на первом месте - Китай ($344,2 млн), на втором - Вьетнам ($129,5 млн). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

"В январе-августе 2016 года внешнеторговые операции в Хабаровской таможне осуществлялись с 75 странами. Тройка лидеров среди торговых партнеров в стоимостном выражении выглядит таким образом: на первом месте - КНР с объемом экспортно-импортных операций в $344,2 млн, за ним - Вьетнам с $129,5 млн, на третьей позиции Австралия - $75,5 млн", - рассказала главный государственный инспектор таможни Виктория Алешина.

По ее словам, в топ-10 также вошли Республика Корея ($48,5 млн), Япония ($28,1 млн), США ($24,8 млн), Таиланд ($20,7 млн), Германия ($15,8 млн), Франция ($15,3 млн) и Бангладеш ($4,7 млн). "Доля этих стран в объеме экспортно- импортных операций составила 96,1%", - уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что внешнеторговый оборот за январь-август 2016 года составил $727,9 млн, что всего на 1% меньше, чем за восемь месяцев 2015 года. "В структуре товарооборота доля экспорта - 72%, доля импорта - 28%. За аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 58% и 42% соответственно", - добавила она.

Вывозим древесину, завозим - химвещества

Экспортировалась из страны в основном древесина и изделия из нее - 91,9% физического объема экспорта (более 2,9 млн тонн) и 58,6% стоимостного объема экспорта ($308,9 млн). Машины, оборудование и транспортные средства занимали всего 0,2% физического объема экспорта (7 тыс. тонн), однако при этом составляли 21,3% стоимостного объема экспорта ($112,3 млн). Кроме того, из региона также экспортировались металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельхозсырье. Экспорт этих групп товаров составил 98% стоимостного объема экспортных операций.

Основу импорта составила продукция химической промышленности - 89,1% физического объема импорта (293,6 тыс. тонн), 40% стоимостного объема импорта ($80,4 млн). 42,8% стоимостного объема импорта ($86 млн) и 1,6% физического объема импорта (5,3 тыс. тонн) составили машины, оборудование и транспортные средства. Остальная доля пришлась на металлы и изделия из них, текстиль и обувь. Импорт этих групп товаров составил 93,9% объема импортных операций.

Участников ВЭД - меньше, грузоборот - выше

По данным таможенной статистики, в регионе деятельности Хабаровской таможни за январь-август 2016 года осуществляли экспортно-импортные операции 408 участников внешнеэкономической деятельности, что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

За этот период количество деклараций на товары, учитываемых таможенной статистикой, составило 12706 деклараций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2015 года их число увеличилось на 0,8%, в том числе: по экспорту - рост на 58,4%, по импорту - снижение на 61%.

За 8 месяцев 2016 года количество оформленных грузов (нетто) составило 3522,4 тыс. тонн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост грузооборота на 67%.