КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 373 тыс. TEU

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Контейнероборот морских портов России в январе-августе 2016 года сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года - до 2,6 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту.

Лидирующую строчку рейтинга занимает ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, Большой порт Санкт-Петербург) c объемом перевалки контейнеров 373,25 тыс. TEU , что больше показателя аналогичного периода 2015 года на 54,8%. По итогам января-августа 2015 года компания находилась на 4-ой позиции.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Большой порт Санкт- Петербург) в отчетном периоде сократило перевалку контейнеров на 19,2%, до 325,09 тыс. TEU, за счет чего опустилось с 1-ой позиции на 2-ю. Кроме этого, в отчетном периоде свои позиции потеряли следующие компании: ОАО "Петролеспорт" (ПЛП, Большой порт Санкт-Петербург) - опустилось со 2-ой на 5-ю позицию, ООО "Восточная стивидорная компания" (порт Восточный) - с 3-й на 4-ю.

ОАО "Владивостокский МТП" (порт Владивосток) поднялось с 5-ой позиции по итогам января-августа прошлого года на 3-ю в 2016 году, перевалив 204,46 тыс. TEU (-11%).

В целом, за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: АО "Морской торговый порт Оля" (порт Оля) - на 97,7%, ФГУП "Махачкалинский МТП" - на 87,9%, ООО "Ростовский универсальный порт" - на 66,3%.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "Владивостокский морской порт Первомайский" (порт Владивосток) - в 2 раза, до 13,68 тыс. TEU, ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 10,6 раза, до 2,16 тыс. TEU, ЗАО "Дальзавод-Терминал" (порт Владивосток) - в 10,2 раза, до 14,81 тыс. TEU.

За отчетный период десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 1,89 млн TEU, что составляет 72,1% всего контейнерооборота морских портов России и меньше января-августа прошлого года на 5,4%.