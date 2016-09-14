Работники портов Франции присоединятся к всеобщей забастовке 15 сентября

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Работники портов Франции - члены крупнейшего профсоюза Франции CGT - присоединятся к общенациональной забастовке против реформы трудового законодательства, запланированной на 15 сентября, сообщается в заявлении профсоюза.

Министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявлял ранее, что целью реформы является ослабление жесткого регулирования рынка труда с тем, чтобы обеспечить экономике большую гибкость и конкурентоспособность. Профсоюз требует отмены закона.

Волна забастовок срывала работу транспортного комплекса Франции на протяжении всей весны и лета. В ней принимали участие работники портов, железных дорог, аэропортов страны.