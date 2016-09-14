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ОВК запускает серийное производство 120-кубового минераловоза

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 12:24 UTC+3
Производство хоппера нового поколения будет освоено на "Тихвинском вагоностроительном заводе"
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) запускает серийное производство вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений c объемом кузова 120 кубометров, сообщает пресс-служба компании.

По данным производителя, увеличенная вместимость кузова вагона-хоппера нового поколения обеспечивает повышенную до 76 тонн погрузку, в том числе грузов с низкой насыпной плотностью (до +6 тонн груза по сравнению с аналогами), что позволяет эффективно перевозить всю номенклатуру минеральных удобрений.

Кроме того, новый минераловоз оснащен инновационной тележкой с повышенной осевой нагрузкой. Увеличены сроки ее межремонтных пробегов до 800 тыс. км/8 лет. Срок службы вагона-хоппера составляет 32 года.

Производство минераловоза нового поколения будет освоено на "Тихвинском вагоностроительном заводе".

По оценкам отраслевых экспертов, сегмент перевозок минеральных удобрений в наименьшей степени подвержен влиянию экономической волатильности последних двух лет ввиду высокой доли экспортных отправок. Поэтому спрос на минераловозы остается на стабильном уровне, что подтверждают недавние сделки по продаже нового подвижного состава. В среднесрочной перспективе спрос на данный тип вагонов будет расти по мере ввода производственных мощностей, которые уже были анонсированы крупнейшими производителями, в том числе ПАО "ФосАгро", АО "МХК "ЕвроХим" и ПАО "Уралкалий". И, по прогнозам аналитиков, на ближайшие несколько лет реализация инновационных минераловозов будет на уровне 2,5-3 тыс. ед. ежегодно.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК ОВК) - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, транспортная компания ООО "Восток1520" и др. Парк компании в собственности и под управлением - более 28 тыс. грузовых вагонов (на 01.08.2016 г.). Основные акционеры ОВК - президент группы ИСТ Александр Несис и его партнеры. Доля ICT Holding Ltd (владеет акциями ОВК через United Wagon Plc) составляет 74,71%, ОАО "Ронин Траст" - 13,1%

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