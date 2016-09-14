Керченская переправа с начала года обслужила на 5% больше пассажиров, чем за весь 2015 г.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, с начала 2016 года обслужила уже почти 5 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за весь 2015 год. Об этом в среду сообщила ТАСС представитель компании "Морская дирекция" - оператора переправы.

"Сегодня мы встречаем юбилейного - пятимиллионного пассажира в то время, как за весь 2015 год через переправу было перевезено 4 млн 761 тыс. 939 пассажиров", - сказала собеседница агентства.

При этом, уточнила она, с 1 января по 14 сентября 2016 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, пассажиропоток на переправе вырос на 35%. В "Морской дирекции" пока не делают прогноз по пассажиропотоку на 2016 год.

Собеседница ТАСС добавила, что сейчас переправа работает в штатном режиме, очередей нет.

Керченская паромная переправа - в настоящее время единственная транспортная артерия, которая связывает Крым с материковой Россией, используется для перевозки пассажиров, легковых машин и грузов. Сейчас в Керченском проливе строят автомобильный мост, ожидается, что движение по нему откроется к декабрю 2018 года.