Президент РЖД и правительство Монголии обсудили сотрудничество в сфере ж/д транспорта

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В рамках визита делегации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в Монголию в Улан-Баторе состоялась встреча президента компании Олега Белозерова со спикером Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Миеэгомбыном Энхболдом и премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба РЖД.

По словам президента РЖД, сегодня необходимо сосредоточить взаимные усилия на давно назревшей модернизации акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД") и развитии ее транзитного потенциала.

"Это важнейшее направление работы, которое будет способствовать практической реализации программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, подписанной в присутствии президентов трех стран в июне этого года в Ташкенте. Программой предусмотрена проработка семи проектов развития железнодорожной сети Монголии", - сказал Олег Белозеров. Он напомнил, что пока через Монголию перевозится не более 1% евроазиатских транзитных грузов.

"Мы видим большой неиспользуемый потенциал дороги. Необходимо настроиться на комплексное решение вопросов, сформировать стратегию для развития транзита. УБЖД - интересный проект, в том числе и инвестиционный, но для ее успешного развития необходимо создать благоприятные и стабильные условия на длительный период времени", - подчеркнул президент РЖД.

По итогам встречи стороны договорились о создании совместной рабочей группы для всестороннего изучения возможностей увеличения транзита и оперативного решения возникающих проблем.

РЖД с 2009 года доверительно управляют 50% АО "УБЖД". За время участия российской компании в управлении УБЖД удалось стабилизировать ее финансовое положение, улучшить показатели эксплуатационной работы и увеличить объемы перевозок: в 2014 году они достигли исторического максимума - более 21 млн тонн, что на 50% больше уровня 2009 года.