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Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении на Восточном полигоне выросла на 30%

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 15:44 UTC+3
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Скорость доставки контейнерных отправок в транзитном сообщении на Восточном полигоне, в том числе назначением в Китай, с 2012 года увеличилась более чем на 30% - до 783,2 км/сутки, заявил президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров во время XXV пленарного заседания международной ассоциации "Координационный совет по Транссибирским перевозкам", которое проходит 14-15 сентября в Улан-Баторе.

В мероприятии принимают участие 180 представителей из 18 стран: руководители и полномочные представители государственных транспортных ведомств, железных дорог, морских портов, судоходных, операторских, страховых и IT-компаний, а также национальных и международных транспортных и экспедиторских ассоциаций.

На заседании рассматривались вопросы функционирования транспортного коридора Транссиб, гармонизации правового регулирования международных перевозок, повышения эффективности контейнерных перевозок между странами Европы, Балтии, Центральной Азии и АТР.

Также 14 сентября в Улан-Баторе состоялась встреча президента ОАО "РЖД" с председателем правления группы компаний "Инкоу Порт" Ли Хэчжуном. Стороны отметили значительный рост перевозок с участием порта Инкоу: за восемь месяцев 2016 года из порта Инкоу через пограничный переход Маньчжурия - Забайкальск в направлении России, Белоруссии и стран Европы перевезено почти 18 тыс. контейнеров (ДФЭ), что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Партнеры обсудили перспективы сотрудничества по развитию транзитных перевозок на маршруте Китай - Европа с использованием инфраструктуры российских железных дорог, в том числе по созданию совместного логистического центра "Белый Раст" в Подмосковье, а также перспективы реализации совместных транспортно-логистических проектов в третьих странах.

"Координационный совет по Транссибирским перевозкам" - некоммерческая транспортная международная ассоциация, основанная в 1993 году с целью привлечения транзитных и внешнеторговых грузов на Транссибирский маршрут и развития экономических отношений между странами Юго-Восточной Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы с использованием инфраструктуры российских железных дорог. КСТП тесно взаимодействует с международными транспортными организациями: Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международным союзом железных дорог (UIC), Международным комитетом по железнодорожному транспорту (CIT), Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA), Европейской комиссией, Европейской экономической комиссией ООН и др.

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