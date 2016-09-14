Finnair Cargo построит современный грузовой терминал

ФРАНКФУРТ, 14 сентября. /ТАСС/. Finnair планирует построить новый полностью автоматизированный грузовой терминал в аэропорту Хельсинки, сообщается в заявлении Aircargo Club Germany (ACD) - отраслевого объединения операторов авиационных грузоперевозок - со ссылкой на заявление управляющего директора Finnair Cargo Янне Тарвайнена.

Cool Nordic Cargo Hub - новый полностью автоматизированный грузовой терминал в аэропорту Хельсинки, один из самых современных терминалов в мире, будет введен в эксплуатацию весной 2017 года, сказал Тарвайнен.

Стоимость строительства терминала площадью 37 тыс. кв метров составит 80 млн евро. В рамках проекта предусмотрено создание специальных зон для фармацевтических грузов и скоропортящихся продуктов, таких как рыба и морепродукты. "Таким образом, всего за 34 часа норвежский лосось сможет доставляться в Азию", - заявил Тарваинен.

ACD отмечает, что планы Finnair направлены в то же русло, что и у большинства европейских авиакомпаний, которые ищут новые способы обеспечить свою конкурентоспособность в условиях ослабления мировой экономики.

"Из-за низкой прибыльности операций в секторе грузовых авиаперевозок авиакомпании находятся под сильнейшим за всю историю давлением, вынуждающим их пересматривать свои бизнес-стратегии. Необходим творческий подход, предложение высококачественных отраслевых решений с применением инновационных технологий", - прокомментировал сообщение президент ACD Винфрид Хартманн.