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Техническое перевооружение Севморзавода за 2,6 млрд рублей завершится в 2017 году

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 10:27 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
В текущем году в осуществление модернизации завода уже вложено 540 млн рублей
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Техническое перевооружение Севастопольского морского завода должно завершиться в 2017 году, на эти цели будет израсходовано 2,6 млрд рублей, сообщил журналистам директор предприятия Игорь Дрей.

"Согласно программе развития предприятия, модернизация будет осуществляться в два этапа. Первый этап - это техническое перевооружение на сумму 2,6 млрд рублей, которое пройдет в этом и следующем году, также с этого года начинается реконструкция и модернизация основных мощностей предприятия на 5 млрд рублей", - сказал руководитель предприятия.

Он отметил, что в текущем году в осуществление модернизации завода уже вложено 540 млн рублей.

Кроме того, по словам Дрея, сейчас на заводе работает 500 человек, в следующем году за счет дополнительной загрузки производственных мощностей планируется увеличение численности рабочих до 1,2 тыс. человек. При этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников добавил, что увеличение численности сотрудников предприятия будет преимущественно осуществляться за счет местных жителей.

Севастопольский морской завод - крупнейшее судостроительное предприятие Севастополя. Завод является филиалом центра судоремонта "Звездочка", входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которая до 2020 года здесь проводит масштабную модернизацию на сумму, превышающую 7 млрд рублей. Как ранее сообщал ТАСС, уже сейчас на Севморзаводе открыто более 100 новых вакансий.

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