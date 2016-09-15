СМИ: летом пассажирские авиаперевозки упали на 12%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании за май-август 2016 года перевезли 4,7 млн человек, что на 11,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщают "Ведомости", со ссылкой на данные Транспортно- клиринговой палаты. В январе-августе российскими авиакомпаниями перевезено 58,3 млн пассажиров.

Согласно публикации, "Аэрофлот" за восемь месяцев увеличил пассажиропоток на 10%, до до 19 млн человек, входящая в S7 Group авиакомпания "Сибирь" - на 19,5%, до 6,5 млн, "дочка" "Аэрофлота" "Россия" - на 50%, до 5,1 млн, UTair - на 12%, до 4,2 млн, "Уральские авиалинии" - на 17%, до 4,3 млн человек. Лоукостер "Победа" ("дочка" "Аэрофлота") за 8 месяцев улучшила перевозки пассажиров на 58%, до 2,9 млн человек, "Глобус" (входит в S7) - на 43%, до до 2,3 млн человек. Восьмая по пассажиропотоку "ВИМ-авиа" увеличила перевозки на 24%, до 1,4 млн. Показатели снизили: Azur air - на 7%, до 1,4 млн человек и "Северный ветер"- на 42%, до 1,1 млн человек.

"Рост показателей S7 обусловлен увеличением частоты полетов на ряде существующих маршрутов и открытием новых рейсов. Развитие полетов стало возможным благодаря поступлению в парк в этом году восьми самолетов - двух Airbus A321 и шести Boeing 737-800. Мы ожидаем, что рост производственных показателей сохранится по итогам года", - приводят "Ведомости" слова представителя группы.

"Аэрофлот" объясняет свой рост увеличением транзитного пассажиропотока и развитием внутренних перевозок.

По мнению генерального директора UTair Андрея Мартиросова, "рынок сейчас отыгрывает снижение потребления со стороны населения. Ведущие авиакомпании растут, потому что кризис сильнее сказывается на слабых игроках - крупные сетевые перевозчики "отъедают" их долю, также среди них перераспределяются пассажиры "Трансаэро".

Инфляция все больше снижает возможности людей путешествовать, поэтому ситуация в отрасли будет ухудшаться. Крупные компании растут, это свидетельствует о консолидации отрасли, на некоторых маршрутах это может привести к сокращению конкуренции, приводят "Ведомости" слова руководителя аналитического отдела агентства "Авиапорт".

Эксперты прогнозируют, что небольшие компании начнут уходить с рынка в этом зимнем сезоне, так как региональные перевозки, на которых они специализируются, сокращаются в пользу московского направления.

Аналитики считают, что открытие перевозок в Турцию не поможет отрасли, однако ее должно "подтолкнуть" открытие Египта, которое, по словам министра транспорта Максима Соколова, может произойти в конце года.