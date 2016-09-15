ПГК реализовала новый сервис по доставке грузов на Дальний Восток

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) реализовал новый сервис по отправке ускоренных поездов по маршрутам дальнего следования в Западно-Сибирском регионе. Проект создан в рамках сотрудничества с территориальным центром фирменного обслуживания (ТЦФТО) и дирекцией управления движением Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), сообщает пресс-служба ПГК.

Согласно новой логистической схеме, груженые вагоны формируются в поезд на станции Новосибирск-Восточный ЗСЖД, откуда следуют по специально выделенной "нитке" графика до станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

Первый ускоренный поезд, отправленный по указанной технологии, включил 13 крытых вагонов ПГК, груженых зерном и товарами народного потребления.

Планируется, что состав преодолеет расстояние 5 тыс. км из Новосибирска на Дальний Восток за 7-8 суток, против 10-12 суток, требующихся в рамках стандартной перевозки по этому маршруту.

"Сегодня клиенту важна скорость, регулярность и, главное, прогнозируемость сервиса, чтобы иметь возможность заранее спланировать отправку по железной дороге. Мы считаем ускоренные поезда перспективным сервисом, поскольку они в полной мере удовлетворяют этим требованиям. Отправление поезда по новой технологии позволило пройти Красноярскую, Восточно-Сибирскую и Забайкальскую в минимальный срок, без переформирования и отцепок на станциях, таким образом снизив и стоимость доставки груза", - подчеркнул директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

АО "Первая грузовая компания" - оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и российские судоходные активы.