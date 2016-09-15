Вагоны нового поколения вывозят до четверти экспортных объемов угля

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В полувагонах повышенной грузоподъемности в январе-августе 2016 года на экспорт было отправлено 25,5 млн тонн угля, или 24 % общего объема экспортных перевозок топлива, заявил заместитель директора дирекции маркетинга и тарифной политики железнодорожного оператора "Восток1520" Василий Сибагатулин.
Доля "Восток1520" в этом объеме составила 11,4%.
Всего по сети "РЖД" по итогам восьми месяцев насчитывалось 43,7 тыс. полувагонов грузоподъемностью 25 т/ось. Благодаря их использованию получен дополнительный эффект в размере 1,9 млн тонн (сверх объема, который может быть перевезен в типовых вагонах), посчитали в компании. В западном направлении дополнительно отправлено 0,7 млн тонн, в восточном - 1,2 млн тонн угля.
"Перевозки осуществлялись без дополнительных вложений в инфраструктуру. Это особенно важно в условиях оптимизации инвестиционной программы модернизации БАМа и Транссиба, которую сейчас проводит ОАО "РЖД"", - уточнил Василий Сибагатулин.
ООО "Восток1520" - железнодорожный оператор парка нового поколения. Занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности. Входит в состав железнодорожного холдинга НПК "Объединенная Вагонная Компания".