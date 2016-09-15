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СМИ: China Railway Corp выпустит облигации на $45 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 13:12 UTC+3
Две трети средств будут направлены на финансирование железнодорожных проектов, и одна треть - на реструктуризацию долга железнодорожной корпорации
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ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный комитет по развитию и реформе КНР, отвечающий за планирование и реализацию стратегии устойчивого развития национальной экономики, одобрил планы China Railway Corporation (CRC) выпустить облигации на сумму 300 млрд юаней ($44,91 млрд), чтобы обеспечить финансирование инфраструктурных проектов, призванных поддержать замедляющуюся экономику, сообщает Reuters.

Две трети средств будут направлены на финансирование железнодорожных проектов, и одна треть - на реструктуризацию долга железнодорожной корпорации.

Первый выпуск в объеме 170 млрд юаней запланирован на текущий год для финансирования таких проектов, как строительство железной дороги Пекин-Шэньян, а также железнодорожных логистических центров.

Тем временем, эксперты все чаще предупреждают о рисках чрезмерных инвестиций в транспортную инфраструктуру и растущих долгов крупных китайских корпораций.

Согласно отчету CRC за первое полугодие, задолженность корпорации по состоянию на конец июля составляла 4,21 трлн юаней.

Ранее на этой неделе ТАСС сообщал, что ученые-экономисты из Оксфорда считают нецелесообразной экономическую стратегию Китая, основанную на масштабных инфраструктурных инвестициях, говоря что эти проекты носят "деструктивный" характер, а затраты на их реализацию превышают экономический эффект.

В июле правительство Китая приняло план по расширению к 2020 году национальной сети железных дорог на 24%, в том числе и по увеличению (на 58%) протяженности сети высокоскоростных железных дорог, которая уже достигла 20 тыс. км.

В 2015 году высокоскоростными поездами в Китае было перевезено 961 млн пассажиров, в 3,5 раза больше, чем в 2011 году.

С другой стороны, как сообщало в июле агентство Xinhua, единственной прибыльной ВСМ в Китае является маршрут Пекин-Шанхай. Он заработал в прошлом году 23,4 млрд юаней ($3,5 млрд), чистая прибыль составила почти 6,6 млрд юаней.

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