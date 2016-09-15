Транзитный поток грузов по водным путям Ростовской области за 5 лет упал на 30%

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РОСТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Поток грузов по внутренним водным путям в Ростовской области за 5 последних лент сократился на 30%, сообщил на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы юга России губернатор региона Василий Голубев.
"Водный транспорт остается на данный момент одним из самых экономически выгодных, экологически чистых и низкоаварийных видов транспорта, однако на фоне роста грузооборота морских портов в Ростовской области за последние 5 лет - это рост на 46% - наблюдается снижение транзитного потока грузов по внутренним водным путям. Снижение за этот же период времени на 30%", - сказал Голубев.
По его словам, основной причиной является маловодность реки Дон. Решить проблему поможет проект строительства в регионе Багаевского гидроузла, включенного в стратегию развития внутреннего водного транспорта России и ФЦП развития транспортной системы до 2020 года. "Создание этого объекта обеспечит беспрепятственный проход судов по всему водному транспортному пути России", - подчеркнул Голубев.
Ранее ТАСС сообщал, строительство Багаевского гидроузла стоимостью 42 млрд рублей, который должен решить проблему судоходства по Дону при мелководье, планируется завершить в 2020 году. В рамках проекта запланировано строительство гидроузла в составе судоходного шлюза, рыбопропускных сооружений, плотины, инженерных сооружений от затопления и подтопления территорий.
Летом 2015 года на проблемном участке Дона ниже Кочетовского гидроузла в районе станицы Багаевская наблюдалось рекордное маловодье в 2,7 метра. В ряде районов региона из-за критической ситуации с обеспечением водоснабжения был введен режим ЧС.