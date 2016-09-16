Порт Хельсинки в январе-августе 2016 года увеличил перевалку грузов на 2%, до 7,6 млн тонн

ХЕЛЬСИНКИ, 16 сентября. /ТАСС/. Грузооборот порта Хельсинки (Финляндия) в январе-августе 2016 года увеличился на 2% относительно аналогичного периода прошлого года - до 7,64 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Объем перевалки навалочных грузов увеличился на 1,5%, до 590 тыс. тонн. Перевалка генеральных грузов за отчетный период выросла на 1,9%, до 7,04 млн тонн. В том числе, импорт генеральных грузов составил 3,37 млн тонн (+4,4%), экспорт - 3,67 млн тонн (-0,2%). Контейнерооборот порта достиг 305,25 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 6,1% больше показателя января-августа 2015 года (287,67 тыс. TEU).

Грузовиков и трейлеров перевалено через аппарели порта 346,86 тыс. единиц (+3%). Линейные перевозки пассажиров увеличились на 3% до 7,77 млн человек.

Порт Хельсинки (Финляндия) - международный порт, регулярное морское сообщение которого налажено с портами Северного и Балтийского морей, а также с крупными портовыми городами всех стран Европы. Грузооборот в 2015 году составил 11,41 млн тонн грузов, контейнерооборот - 430,43 тыс. TEU (второе место среди портов Финляндии).