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Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую область

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 11:22 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина
Доставка грузов по новому железнодорожному маршруту занимает на 30 дней меньше по сравнению с доставкой по морю
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© ОАО "РЖД"

КАЛУГА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) прибыл в пятницу в калужский транспортно-логистический центр "Фрейт Вилладж Ворсино", сообщает агентство регионального развития Калужской области (АРРКО).

Новый маршрут стал еще одним реализованным проектом в рамках "Нового Шелкового пути" по доставке грузов из Китая в Россию.

"Поезд находился в пути 14 дней и преодолел 11,5 тыс. километров. Железнодорожный состав из 67 контейнеров доставил в Россию одежду, обувь, головные уборы, ткани, светильники, электрические приборы и электронику. Новый железнодорожный маршрут будет содействовать развитию торговли в рамках проекта "Новый Шелковый путь", - отметили в агентстве.

По данным агентства "Синьхуа", доставка грузов по новому железнодорожному маршруту занимает на 30 дней меньше по сравнению с доставкой по морю, а стоимость ее в пять раз ниже доставки авиатранспортом.

На территории Калужского региона реализуется международный транспортный проект "Новый Шелковый путь". Первый контейнерный поезд по проекту был отправлен 27 января 2016 года из китайского порта Далянь и прибыл на территорию "Фрейт Вилладж Ворсино" 5 февраля, пройдя более 7,5 тысячи километров за девять дней и пять часов.

"Благодаря реализации этого проекта сроки доставки грузов и товаров из КНР в Центральную Россию, в Европу, а также обратно в Китай и страны АТР сокращены в три раза. На сегодня транспортировка грузов по новому международному логистическому коридору является наиболее дешевой среди возможных альтернативных вариантов логистических решении", - отмечает АРРКО.

Логистический центр "Фрейт Вилладж Ворсино" является пилотным проектом по созданию логистической инфраструктуры нового европейского формата. К настоящему моменту проект включен в генеральную схему развития московского транспортного узла, а также в перечень терминалов для распределения грузопотоков, выводимых из Москвы. Общая площадь логистического комплекса - 600 га.

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