Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрд

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Размер книги заявок на 7-летние еврооблигации компании Globalports объемом $350 млн с погашением в сентябре 2023 г. превысил $1 млрд, сообщила ТАСС управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская.
"Размер книги заявок при размещении превысил $1 млрд, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон и установить финальную ставку на уровне 6,50% годовых", - отметила она.
В частности, инвесторы из США и Великобритании купили по 10% выпуска, из Швейцарии - 8%, из стран континентальной Европы - 47%, из России - 24%, из Азии и других стран - 1%.
Большую часть выпуска облигаций приобрели банки (64%), управляющие активами и фонды приобрели 30% выпуска, частные банки - 6%.