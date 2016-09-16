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"Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых бондов на 5 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Цена размещения составит 100% от общей стоимости номинала облигации
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций серии БО-02 общим объемом 5 млрд руб., говорится в материалах компании.

Отмечается, что бумаги, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за штуку, будут размещаться путем открытой подписки. Цена размещения составит 100% от общей стоимости номинала облигации.

Ранее совет директоров компании одобрил привлечение заемного капитала посредством размещения биржевых облигаций серии БО-02 на сумму до 5 млрд руб. Предусматривается погашение по 25% от номинальной стоимости бондов через 3,5, 4, 4,5 и 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе Fesco - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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