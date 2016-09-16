Три авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы из Калининграда в Анталию

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Чартерные рейсы из Калининграда на курорт Анталия будут выполнять три авиакомпании: Azur Air, "Икар" (Pegas Fly) и "Уральские авиалинии", сообщили ТАСС в дирекции аэропорта Храброво в пятницу.

"Первой чартерные рейсы из Калининграда в Анталию с 6 сентября начала выполнять компания Azur Air. С 22 сентября к выполнению чартерных рейсов на том же направлении приступает авиакомпания "Икар", с 4 октября чартерные рейсы также в Анталию начинают выполнять "Уральские авиалинии", - сказал представитель дирекции калининградского аэропорта, добавив, что все перевозчики планируют выполнение рейсов один раз в 10 дней.

Azur Air использует на линии самолет Boeing 757, рассчитанный на 238 пассажиров. Первый вылет в Турцию 6 сентября был выполнен при полной загрузке воздушного судна. Сегодня Azur Air доставит из Анталии в Калининград первую группу туристов и доставит в обратном направлении новую группу путешественников также при полной загрузке.

"Икар" будет использовать на линии лайнер Boeing 737 на 189 пассажиров. Рейсы запланированы на 22 сентября, 3, 13, 23 октября и 3 ноября. "Уральские авиалинии" выполнят чартерные рейсы в Анталию 4, 11, 20, 31 октября и 10 ноября, используя лайнер Airbus А321, рассчитанный на 220 пассажиров. Авиакомпании рассчитывают на полную загрузку самолетов, сообщил собеседник агентства.

Представители турбизнеса в области ранее прогнозировали высокий спрос на поездки в Турцию. Так, председатель Ассоциации предприятий туриндустрии области Тамара Торопова отмечала в беседе с ТАСС, что направление будет востребовано с учетом того, что в Турции сейчас бархатный сезон и многие туристы предпочитают для отдыха это время.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года - в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.