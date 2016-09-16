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Рабочее движение по второму мосту через Волгу в Нижнем Новгороде запустят 4 ноября

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 12:39 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 16, сентября. /ТАСС
Ожидается, что открытие моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Первый автомобиль проехал по новому мосту через Волгу в Нижнем Новгороде (дублер Борского моста) - переправу испытал на своей машине губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

"Сегодня впервые мы реализовали эту цель - по новому мосту проехали с одного берега на другой за 5 минут, это итог работы тысяч людей. Конечно, дел еще много, я дал министру (строительства - прим. ТАСС) указание посмотреть внимательно качество. Нужно, чтобы ни одна капля не пролилась из стакана, когда мы поедем, и будем открывать здесь рабочее движение, - отметил губернатор. - Рабочее движение мы договорились открыть уже по традиции в наш исконно нижегородский праздник - День народного единства 4 ноября".

В первой поездке по новому мосту губернатора сопровождали члены регионального правительства. В общей сложности переправу "испытали" пять правительственных машин во главе с автомобилем главы региона. Шанцев подчеркнул, что в полном объеме транспорт запустят по второму мосту через Волгу 30 июля следующего года.

Ранее сообщалось, что Борский мост нижегородские власти собираются ввести в эксплуатацию на год раньше срока - в 2016 году, а не в 2017 как планировалось изначально. Шанцев в апреле отмечал, что на достройку моста в этом году необходимо 2,5-3 млрд рублей. Всего с 2012 года на строительство моста было потрачено 7,6 млрд рублей, из них 6,2 млрд рублей - из областного бюджета и 1,4 млрд рублей - трансфертов из федерального бюджета. Окончательную стоимость моста Минфин ранее оценил в 13 млрд рублей.

Возведение моста протяженностью 1,5 км на автодороге Нижний Новгород - Шахунья - Киров началось в 2012 году. Ожидается, что открытие моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое.

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