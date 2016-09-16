Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 8 месяцев вырос почти на треть

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы с января по август текущего года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил более 554 тыс. человек, сообщила помощник генерального директора аэропорта Имара Абумислимова в пятницу.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала за 8 месяцев 2016 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 554 тысячи 594 пассажира", - сказала Абумислимова. По ее словам, всего за восемь месяцев 2016 года было произведено 4 тыс. 888 авиавылетов, что на 18% выше, чем в прошлом году.

Как ранее сообщал ТАСС, за первое полугодие 2016 года пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 402 тыс. 107 пассажиров. Всего с января по июнь текущего года было произведено 3 тыс. 472 авиавылетов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток почти в два раза - до 1 млн человек в год.

За прошлый год пассажиропоток махачкалинского аэропорта вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (с октября по декабрь 2014 года аэропорт был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и не обслуживал воздушные судна - прим. ТАСС) и составил почти 703 тыс. человек. В 2015 году было произведено 7 тыс. 49 авиавылетов, что на 18,4% больше, чем в 2013 году.

В настоящее время пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают восемь- десять самолетов в Москву, четыре раза в неделю совершаются рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Сочи, Самару. Выполняются рейсы в Казахстан, ОАЭ.