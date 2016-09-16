Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 8 месяцев вырос почти на треть

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 12:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, сентября. /ТАСС
Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток почти в два раза - до 1 млн человек в год
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы с января по август текущего года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил более 554 тыс. человек, сообщила помощник генерального директора аэропорта Имара Абумислимова в пятницу.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала за 8 месяцев 2016 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 554 тысячи 594 пассажира", - сказала Абумислимова. По ее словам, всего за восемь месяцев 2016 года было произведено 4 тыс. 888 авиавылетов, что на 18% выше, чем в прошлом году.

Как ранее сообщал ТАСС, за первое полугодие 2016 года пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 402 тыс. 107 пассажиров. Всего с января по июнь текущего года было произведено 3 тыс. 472 авиавылетов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток почти в два раза - до 1 млн человек в год.

За прошлый год пассажиропоток махачкалинского аэропорта вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (с октября по декабрь 2014 года аэропорт был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и не обслуживал воздушные судна - прим. ТАСС) и составил почти 703 тыс. человек. В 2015 году было произведено 7 тыс. 49 авиавылетов, что на 18,4% больше, чем в 2013 году.

В настоящее время пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают восемь- десять самолетов в Москву, четыре раза в неделю совершаются рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Сочи, Самару. Выполняются рейсы в Казахстан, ОАЭ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
ЦБ понизил ключевую ставку до 10%
3
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
6
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
7
Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мосту
Темы дня
Реклама