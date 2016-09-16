Тверское предприятие начнет выпуск плавучих кранов, первый изготовят для "Севмаша"

ТВЕРЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Ржевский краностроительный завод (РКЗ, Тверская область) изготовит для "Северного машиностроительного предприятия" (Севмаш) несамоходный плавучий кран грузоподъемностью 700 тонн. Стоимость заказа составит более 1,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства Тверской области в пятницу.

"Это новая эпоха для завода. Мы начинаем производство плавкранов, которое было потеряно в стране еще в начале 1990-х годов. Тверская область теперь станет кластером по их созданию. В перспективе - еще два заказа на сумму порядка 3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова директора РКЗ Дмитрия Мельникова.

Как отметили в ведомстве, из-за кризиса ряд машиностроительных предприятий, в том числе и Ржевский краностроительный завод испытывали трудности с загрузкой производственных мощностей. По словам исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени, контракт на проектирование и производство несамоходного плавучего крана обеспечит загрузку РКЗ и сохранит рабочие места.

"У завода есть перспектива - будут заключаться дополнительные контракты, которые позволят предприятию твердо стоять на ногах и выполнять социальные программы", - сказал Руденя. Он добавил, что, в основном, плавкраны поставляются в Россию из Китая. "С помощью оборонзаказа у нас открывается новая отрасль (по производству) плавучих кранов", - отметил он.

По данным пресс-службы, стоимость контракта составила 1 млрд 611 млн рублей, эти средства будут направлены в рамках реализации федеральной программы "Развитие оборонно- промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 годы". О сроках выполнения контракта пока не сообщается.

Ржевский краностроительный завод был основан в XIX веке. После реконструкции 1986-1990 годов РКЗ стал одним из крупнейших краностроительных предприятий в стране и единственным в России, которое производит практически всю гамму башенных кранов для строительной отрасли. Только за последние 20 лет на заводе было выпущено более 6 тыс. башенных, мостовых, портальных и козловых кранов грузоподъемностью от 5 до 1,2 тыс. тонн.