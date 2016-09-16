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Siemens представила первый поезд ICE 4

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 14:29 UTC+3
130 поездов ICE 4 по мере поставок начнут работать на сети Deutsche Bahn с 2017 года
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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. На этой неделе Siemens представила общественности первый состав ICE 4, новый междугородний поезд для работы на сети Deutsche Bahn.

В мае 2011 года, Deutsche Bahn заключила рамочное соглашение с Siemens Mobility на поставку в общей сложности до 300 составов ICE 4. Это был самый крупный контракт на поставку поездов за всю 160-летнюю историю.

Первый заказ в рамках контракта был размещен на поставку 130 поездов ICE 4, которые по мере поставок начнут работать на сети DB с 2017 года.

Выступая на торжественной церемонии в Берлине 14 сентября, генеральный директ ор DB Рюдигер Грубе заявил, что с новыми поездами компания планирует расширить географию междугородних маршрутов к 2030 году на 25%.

В ближайшие недели первые два поезда начнут в тестовом режиме работать на линии Гамбург-Ганновер-Нюрнберг-Мюнхен в Германии. Тестовые операции продлятся несколько месяцев, и поезда начнут работать на регулярных сервисах с декабря 2017 года.

ICE 4 может имеет в своем составе 12 вагонов, максимальная скорость движения составляет 250 км в час. Состав вмещает в общей сложности 830 пассажиров.

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