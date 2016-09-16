Deutsche Bahn выпустила евробонды на €500 млн

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Deutsche Bahn выпустила 12-летние еврооблигации с купоном в 0,625% на сумму 500 млн евро, сообщается в заявлении компании.

Привлеченные средства будут направлены на "увеличение финансовой гибкости" компании.

Облигации ориентированы, в первую очередь, на институциональных инвесторов из Европы и будут торговаться на Люксембургской фондовой бирже. Облигации с номиналом в одну тыс. евро могут быть также приобретены частными инвесторами - физическими лицами.