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Deutsche Bahn выпустила евробонды на €500 млн

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 15:53 UTC+3
Привлеченные средства будут направлены на "увеличение финансовой гибкости" компании
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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Deutsche Bahn выпустила 12-летние еврооблигации с купоном в 0,625% на сумму 500 млн евро, сообщается в заявлении компании.

Привлеченные средства будут направлены на "увеличение финансовой гибкости" компании.

Облигации ориентированы, в первую очередь, на институциональных инвесторов из Европы и будут торговаться на Люксембургской фондовой бирже. Облигации с номиналом в одну тыс. евро могут быть также приобретены частными инвесторами - физическими лицами.

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