ФГК в августе увеличила перевозки грузов в экспортных направлениях в 2 раза, до 5 млн тонн

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, 100-процентная дочерняя компания РЖД) в августе 2016 года увеличило перевозки грузов в экспортных направлениях в два раза - до 5 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

По данным ФГК, увеличение экспортных перевозок зафиксировано преимущественно в сегменте полувагонов: положительная динамика отмечена при перевозках строительных грузов (в 6 раз), лесных грузов (в 2 раза), каменного угля (в 1,5 раза), черных металлов (в 1,5 раза), руды (в 1,5 раза) и др.

Наращивание объема перевозок строительных грузов в полувагонах ФГК в экспортных направлениях обусловлено ростом погрузки с полигонов Октябрьской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог в адрес портов Российской Федерации и на рынки Украины, Белоруссии, Молдовы, Прибалтики, стран Средней Азии и др.

Экспортные перевозки лесных грузов в полувагонах компании приросли преимущественно со станций Свердловской и Красноярской железных дорог за счет повышения спроса со стороны потребителей стран Средней Азии на продукцию крупнейших российских предприятий деревообрабатывающей промышленности.

Рост погрузки черных металлов на экспорт в полувагонах АО "ФГК" зафиксирован со станций Арчеда Приволжской ж/д, Кемерово Западно-Сибирской ж/д., а также по всей сети российских железных дорог со стороны предприятий холдингов "Евраз" и "Северсталь".

Кроме того, в августе 2016 года отмечен рост объема перевозок к августу 2015 года в крытых вагонах АО "ФГК" в экспортных направлениях следующей номенклатуры грузов: зерно (в 2,2 раза), химикаты и сода (в 1,5 раза), бумага (в 1,4 раза) и др.

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 году. Основным видом деятельности ФГК является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг. Вагонный парк ФГК насчитывает 144,4 тыс. единиц подвижного состава. Объем перевозок в 2015 году вырос на 2,2%, до 165,5 млн тонн.