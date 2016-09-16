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Объем погрузки на Приволжской магистрали за 8 месяцев 2016 года снизился на 1,3%

Экономика и бизнес Транспорт
16 сентября, 16:48 UTC+3
С начала года на ПривЖД произошло снижение объемов погрузки нефти и нефтепродуктов на 4,7%
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САРАТОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Объем погрузки на Приволжской железной дороге (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе 2016 года составил 22,7 млн тонн, что на 1,3% ниже аналогичного показателя прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали.

С начала года на ПривЖД произошло снижение объемов погрузки нефти и нефтепродуктов на 4,7%, промышленного сырья - на 4,9%, цемента - на 4,9%.

Отмечается увеличение погрузки химических и минеральных удобрений на 13,1%, химикатов и соды - на 0,9%, строительных грузов - на 22,7%, соли - на 16,6%, зерна - на 5,9%, кокса - на 2,8%.

В августе 2016 года на Приволжской железной дороге погружено более 3 млн тонн различных грузов, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 4,7%. Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега увеличился на 0,5% к августу 2015 года и составил 8,44 млрд тонно-км.

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