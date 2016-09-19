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Авиакомпания "ИрАэро" начала летать из Владивостока в Омск

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 10:06 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Перевозчик уже осуществляет рейсы из международного аэропорта Владивосток в Иркутск, Улан-Удэ, Благовещенск и Читу
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Авиакомпания "ИрАэро" в понедельник начала выполнять полеты по направлению Владивосток - Иркутск - Омск, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщил начальник коммерческой службы аэропорта Александр Бобров, этот рейс будет удобен как для путешественников, следующих из Омска во Владивосток и обратно, так и для трансферных пассажиров, которые также смогут по достоинству оценить удобные стыковки через аэропорт Владивосток в страны Азиатского региона.

"Выполнение полетов запланировано по понедельникам с вылетом в 05:20 утра из международного аэропорта Владивосток. На маршруте будет задействовано воздушное судно типа Sukhoi Superjet 100. Обратный рейс будет вылетать из Омска по воскресеньям в 15:40 и прибывать во Владивосток в 04:00 по местному времени. Стоимость билета - от 19 400 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Авиакомпания "ИрАэро" уже осуществляет рейсы из международного аэропорта Владивосток в Иркутск, Улан-Удэ, Благовещенск и Читу.

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