Производство грузовых вагонов в РФ за 8 месяцев увеличилось на 15,2%, до 19,6 тыс. единиц

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МОСКВА, 19 сентября./ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в РФ в январе-августе 2016 года увеличилось на 15,2% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 19,6 тыс. единиц. Данная информация содержится в материалах Росстата.
Производство маневровых и промышленных тепловозов в январе-августе выросло на 4,7%, до 90 единиц.
В августе текущего года отмечается рост производства грузовых вагонов относительно августа прошлого года на 84,8% и относительно июля текущего года - на 34,2%.
Производство тепловозов по итогам месяца сократилось на 40%.