"В.Ф. Танкер" завершил первое классификационное освидетельствование танкеров проекта 19614

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. ООО "В.Ф. Танкер" (входит в UCL Holding) в сентябре 2016 года завершило реализацию планового комплекса мероприятий по предъявлению к классификационному освидетельствованию Российским морским регистром судоходства (РС) новых танкеров проекта 19614 для подтверждения их класса и надежности эксплуатационных характеристик после пяти лет эксплуатации. Об это сообщает пресс-служба компании.
В ходе мероприятий на базе судоремонтного предприятия HELLENIKA ltd в болгарском порту Варна под наблюдением инспекторов РС на каждом судне проведен плановый ремонт с докованием.
В итоге всем танкерам компании проекта 19614 выданы новые классификационные документы сроком на пять лет.
Средний срок прохождения процедуры освидетельствования для каждого судна составил 24 дня. Общая сумма средств, инвестированных ООО "В.Ф. Танкер" в реализацию основных технических и организационных мероприятий, составила свыше 200 млн рублей.
ООО "В.Ф. Танкер" входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей целый ряд российских судоходных, железнодорожных, стивидорных и логистических предприятий.
Танкер проекта 19614 - самоходное наливное судно класса "река-море", предназначенное для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также химических грузов, относящихся к классу IMO-II.
Дедвейт судна - 5,53 тыс. тонн, длина - 141 м, ширина - 16,9 м, высота борта - 6,1 м, осадка - 3,73/3,6 м, скорость хода - не менее 10 узлов, автономность плавания - 15 суток. С 2011 года в эксплуатацию было введено 8 судов проекта 19614, которыми перевозится порядка 15% объема грузов компании. Ежегодный объем перевозок ООО "В.Ф. Танкер" составляет около 4 млн тонн.