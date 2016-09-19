Грузооборот АО "Восточный порт" за 8 месяцев 2016 года вырос на 2,4% - до 15,8 млн. тонн

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НАХОДКА, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Восточный порт" по итогам января-августа 2016 года перевалило 15,8 млн. тонн угля, что на 2,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба стивидорной компании.
В августе текущего года отгрузка угля на экспорт составила 2,24 млн. тонн.
С начала 2016 года у причалов АО "Восточный Порт" было обработано 349 балкеров, из них 49 судов были погружены в августе.
АО "Восточный порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот компании в 2015 году составил 22,8 млн. тонн угля - пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.
АО "Восточный порт" реализует крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 г. объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн. тонн угля в 2019 году.