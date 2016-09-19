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"Уралхим" и "Уралвагонзавод" разработают новую модель подвижного состава для химпрома

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В настоящее время на предприятиях группы "Уралхим" уже тестируется ряд экспериментальных моделей вагонов-хопперов, в том числе модель со съемной крышей
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ООО "Уралхим-Транс", логистический оператор холдинга "Уралхим", и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ), один из крупнейших производителей вагонов в России, подписали соглашение о совместной разработке новых моделей инновационного подвижного состава для нужд химической промышленности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Компании планируют создать новый модельный ряд вагонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками для перевозки минеральных удобрений. Кроме того, "Уралхим" заинтересован в совместной разработке новых типов цистерн, в частности, аммиачных цистерн, танк-контейнеров и высокоэффективной многопрофильной контейнер-цистерны для перевозки различных кислот.

В настоящее время на предприятиях группы "Уралхим" уже тестируется ряд экспериментальных моделей вагонов-хопперов, в том числе модель со съемной крышей и применением композитных материалов.

"Наша компания заинтересована в участии создания новых типов подвижного состава, который позволит достигнуть как повышения эффективности, так и безопасности перевозок грузов предприятий группы "Уралхим". При этом мы считаем, что дополнительная эффективность будет достигаться как за счет снижения транспортных затрат грузовладельцев, так и за счет снижения стоимости содержания вагонного парка", - прокомментировал директор ООО "Уралхим-Транс" Всеволод Ковшов.

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