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"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублей

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Валовая прибыль за отчетный период выросла на 11,1% и составила 1,33 млрд рублей
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Аэроэкспресса" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года выросла в 1,4 раза и составила 459,8 млн рублей, говорится в отчете компании.

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 11,1% и составила 1,33 млрд рублей, операционная прибыль компании увеличилась на 29,7%, до 831,2 млн рублей.

ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 млн человек. ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% долей "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).

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