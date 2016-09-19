Инвестиции РЖД в развитие Октябрьской ж/д за 8 месяцев 2016 года составили 13 млрд рублей

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в январе-августе 2016 года направило на реализацию проектов по развитию Октябрьской железной дороги (ОЖД) порядка 13 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Значительный объем финансирования направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры - порядка 5,7 млрд рублей. В том числе инвестиции в реализацию проекта комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород составили 3,7 млрд рублей.
Объем средств, выделенных на строительство и реконструкцию искусственных сооружений на полигоне Октябрьской магистрали, составил порядка 107 млн рублей.
Инвестиции в реконструкцию железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги с начала года составили 1,4 млрд рублей.
Объем средств, направленный на обновление подвижного состава, составил порядка 3,5 млрд рублей, в том числе моторвагонного подвижного состава - 936 млн рублей, тягового подвижного состава - 2,5 млрд рублей.
Порядка 400 млн рублей было направлено на повышение транспортной доступности для населения (реконструкция железнодорожных вокзалов, развитие пригородного пассажирского комплекса).
Ранее РЖД сообщали о планах направить в 2016 году на развитие ОЖД 32,6 млрд рублей.