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Инвестиции РЖД в развитие Октябрьской ж/д за 8 месяцев 2016 года составили 13 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 13:09 UTC+3
В том числе инвестиции в реализацию проекта комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород составили 3,7 млрд рублей
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Реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород

Реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород

© ОАО "РЖД"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" в январе-августе 2016 года направило на реализацию проектов по развитию Октябрьской железной дороги (ОЖД) порядка 13 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Значительный объем финансирования направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры - порядка 5,7 млрд рублей. В том числе инвестиции в реализацию проекта комплексной реконструкции участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород составили 3,7 млрд рублей.

Объем средств, выделенных на строительство и реконструкцию искусственных сооружений на полигоне Октябрьской магистрали, составил порядка 107 млн рублей.

Инвестиции в реконструкцию железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги с начала года составили 1,4 млрд рублей.

Объем средств, направленный на обновление подвижного состава, составил порядка 3,5 млрд рублей, в том числе моторвагонного подвижного состава - 936 млн рублей, тягового подвижного состава - 2,5 млрд рублей.

Порядка 400 млн рублей было направлено на повышение транспортной доступности для населения (реконструкция железнодорожных вокзалов, развитие пригородного пассажирского комплекса).

Ранее РЖД сообщали о планах направить в 2016 году на развитие ОЖД 32,6 млрд рублей.

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