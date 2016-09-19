Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тонн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, 100-процентная дочерняя компания ОАО "РЖД") в августе 2016 года увеличило объем перевозок железной и марганцевой руды на полигоне Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) на 20% относительно аналогичного периода прошлого года - до 193 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

Рост достигнут в основном благодаря увеличению до 85% доли АО "ФГК" в погрузке продукции ОАО "Комбинат КМАруда" со станции Губкин Юго-Восточной железной дороги, отмечается в сообщении. Железорудный концентрат в полувагонах АО "ФГК" отправляется в адрес ПАО "Тулачермет" на станцию Присады Московской железной дороги.

Увеличение показателей также отмечено при перевозках в полувагонах АО "ФГК" по Юго-Восточной железной дороге химических и минеральных удобрений - в 2,3 раза, черных металлов - в два раза, минерально-строительных грузов - в 1,3 раза.

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 году. Основным видом деятельности ФГК является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг. Вагонный парк ФГК насчитывает 144,4 тыс. единиц подвижного состава. Объем перевозок в 2015 году вырос на 2,2%, до 165,5 млн тонн.