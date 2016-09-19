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"Автодор" подписал концессионное соглашение о строительстве третьей очереди ЦКАД

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 14:30 UTC+3
Третья очередь ЦКАД протяженностью 105,3 км пройдет параллельно Малому бетонному кольцу на северо-востоке Московской области
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" и ООО "Автодорожная строительная корпорация" подписали концессионное соглашение относительно финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщает пресс-служба "Автодора".

Ранее сообщалось, что консорциум "Автодорожная строительная корпорация", в который входят ДСК "Автобан" и Sacyr Concession, стал единственным претендентом на участие в проекте. Итоги конкурса были подведены в апреле этого года.

Условия реализации проекта предполагают капитальный грант в размере 42,2 млрд рублей, эксплуатационный платеж в размере 22,5 млрд рублей и инвестиционный платеж - 67,64 млрд рублей.

Третья очередь ЦКАД протяженностью 105,3 км пройдет параллельно Малому бетонному кольцу на северо-востоке Московской области. Участок соединит новую скоростную автодорогу Москва - Санкт-Петербург и автодорогу М-7 "Волга", пройдет по территории Солнечногорского, Дмитровского, Пушкинского, Щелковского, Ногинского районов и городского округа Черноголовка. Эксплуатация данного объекта будет осуществляться на платной основе. Бесплатной альтернативой участка станет автодорога А-107.

Совокупная протяженность ЦКАД составит 529,9 км. Объем финансирования строительства ЦКАД до 2018 года - 299,9 млрд рублей, в том числе 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

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