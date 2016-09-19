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Сделка по продаже ФГК контроля в "УВЗ-Логистик" будет завершена до конца года

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В июне ТАСС сообщал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что УВЗ и ФГК обсуждают докапитализацию "УВЗ-Логистик" на паритетной основе
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ОАО "НПК "Уралвагонзавод" рассчитывает завершить сделку по продаже "Федеральной грузовой компании" (ФГК, дочернее общество РЖД) контрольного пакета в "УВЗ-Логистике" (кэптивный железнодорожный оператор УВЗ) до конца года, сообщил журналистам заместитель генерального директора УВЗ Андрей Шленский.

"Мы планируем завершить эту сделку абсолютно точно в этом году, а вопрос докапитализации ("УВЗ-Логистик" - прим. ТАСС) - это вопрос для выноса на совет директоров, когда будут понятны конечные цифры, которых пока нет", - сказал Шленский. По его словам, пока оценка компании "постоянно меняется". Сейчас обсуждается вопрос продажи контрольного пакета, уточнил он.

"Принятие решения по остальному пакету, по дальнейшему движению - это, наверное, следующий год", - отметил Шленский.

"Продавать для того, чтобы просто продать, нет задачи. Есть задача, чтобы у нас появился стратегический партнер, долгосрочная загрузка предприятия, то есть, если мы отдаем этот инструмент, мы должны точно понимать, что у нас есть, для кого производить и с кем дальше работать, - подчеркнул он. - Мы, безусловно, для себя понимаем, что у нас есть стратегический партнер ФГК, это можно видеть даже по тому, что она оперирует нашими вагонами, то есть аренда долгосрочная с ними подписана".

В июне ТАСС сообщал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что УВЗ и ФГК обсуждают докапитализацию "УВЗ-Логистик" на паритетной основе.

В марте Федеральная антимонопольная служба согласовала получение в пользование ФГК 100% парка "УВЗ-Логистик" (38,3 тыс. грузовых вагонов). Тогда генеральный директор ФГК Алексей Тайчер сообщал, что компания ведет переговоры о покупке "УВЗ-Логистик".

ООО "УВЗ-Логистик" основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации "Уралвагонзавод". Осуществляет железнодорожные грузоперевозки. 50% акций УВЗЛ владеет структура "УВЗ" - ЗАО "Уральская большегрузная техника - УВЗ", 30% у ООО "Альтцина" (Москва), 10% у ООО "Транском-Урал" (Нижний Тагил), 6% у ООО "Химсовинвест" (Москва), 4% у ООО "Транс-Капитал" (Москва).

АО "Федеральная грузовая компания" начало хозяйственную деятельность в 2010 году. Основным видом деятельности является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно - экспедиционных и иных услуг. Вагонный парк насчитывает 133,3 тыс. единиц подвижного состава. Объем перевозок в 2015 году вырос на 2,2%, до 165,5 млн тонн.

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