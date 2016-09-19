УВЗ в 2017 году может увеличить выпуск грузовых вагонов в 1,5 раза - до 15 тыс. единиц

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует в 2017 году увеличить производство грузовых вагонов в полтора раза - до 15 тыс. единиц, сообщил журналистам заместитель генерального директора УВЗ Андрей Шленский.

"На следующий год мы планируем порядка 15 тыс. единиц подвижного состава",- сказал он, уточнив, что около 80% вагонов должны быть инновационными.

В 2016 году УВЗ планировал произвести около 14 тыс. вагонов, однако в начале сентября глава корпорации Олег Сиенко сообщил о производстве 10 тыс. единиц по итогам года. Таким образом, в 2017 году УВЗ может увеличить производство вагонов в полтора раза к прогнозному выпуску в 2016 году.

"Основным моментом как по этому году, так и по следующему, будет вопрос о том, будут ли сохраняться субсидии текущего года на следующий год. Решающим фактором корректировки плана производства текущего года уже сыграло то, что субсидия вышла только в мае (постановление правительства о компенсации затрат на покупку грузовых вагонов - прим. ред.)", - уточнил Шленский.

По его словам, УВЗ видит необходимость продления существующих мер поддержки вагоностроения на 2017 год. "Следующий год - сами производственные мощности на 15 тыс. будут готовы. Главное, чтобы этот тренд, который был задан - субсидии, он не остановился, пока мы видим, что к равновесному состоянию рынок перевозок еще не пришел. Ставка на данный момент не дает окупать не то что инновационный, а даже простой вагон", - отметил он.

В настоящее время действует компенсация затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава в размере 300 тыс. рублей за вагон, а также субсидируются 90% затрат на производство инновационных вагонов.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно- строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод". 100% акций корпорации принадлежит государству.