Росстат: грузооборот транспорта в России в январе-августе 2016 г. вырос на 1,5%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта России в январе-августе 2016 года вырос на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года и составил 3,354 трлн тонно-километров, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 1,5% - до 1,538 трлн т/км, автомобильного транспорта - на 0,3%, до 147,4 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 1,1% и составил 1,591 трлн т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 24,2% - до 29,2 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 6,2%, до 45,3 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта за отчетный период вырос на 15,2% и составил 4,1 млрд т/км.