Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росстат: грузооборот транспорта в России в январе-августе 2016 г. вырос на 1,5%

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В том числе грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 24,2% - до 29,2 млрд т/км
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта России в январе-августе 2016 года вырос на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года и составил 3,354 трлн тонно-километров, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 1,5% - до 1,538 трлн т/км, автомобильного транспорта - на 0,3%, до 147,4 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта увеличился на 1,1% и составил 1,591 трлн т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 24,2% - до 29,2 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 6,2%, до 45,3 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта за отчетный период вырос на 15,2% и составил 4,1 млрд т/км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
2
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
3
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
4
Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома
5
Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"
6
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
7
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
Темы дня
Реклама