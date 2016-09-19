Пулково стал одним из самых красивых аэропортов мира по версии The Telegraph

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Петербургский аэропорт "Пулково" вошел в десятку самых красивых терминалов мира по версии авторитетного британского издания The Telegraph, сообщила в понедельник пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).

"The Telegraph включил "Пулково" в список самых красивых аэропортов мира", - сказали в пресс-службе, напомнив, что проект здания нового терминала аэропорта разработан известным лондонским архитектурным бюро Grimshaw & Partners Ltd.

"Волнистый потолок на первом этаже терминала метафора Невы и ее изгибов, а оригинальная, сложной конструкции, крыша, которая при свете солнца становится золотой, вызывает в памяти образы позолоченных куполов соборов, шпилей Адмиралтейства, Петропавловского собора и ярких огней города. Если смотреть на крышу изнутри, она кажется скоплением бумажных самолетиков", - отметили в пресс-службе идею внутренней отделки аэропорта, которую уже несколько лет видят туристы со всего мира.

В результате реализации первой очереди реконструкции аэропорта пропускная мощность централизованного терминала "Пулково" возросла до 18 млн человек в год.

Пулково - первый и пока единственный аэропорт, работающих в рамках концессии. Он находится в управлении международного консорциума ВВСС, в который входят "ВТБ Капитал" (57,5% акций), немецкая компания Fraport AG (35,5%) и греческая инвестгруппа Copelouzos (7%). Инвесторы получили аэропорт на 30 лет с условием реконструкции объекта и отчислений от ежегодной прибыли владельцу аэропорта - правительству Петербурга.

Аэропорт не раз становился лауреатом российских и международных премий. В 2014 году проект здания нового терминала завоевал награду крупного международного конкурса в области строительного проектирования Structural Awards в номинации "Инфраструктурные и транспортные проекты". По итогам 2015 года Международный совет аэропортов признал Пулково лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров. В мае журнал Entrepreneur признал дизайн нового терминала одним из самых интересных и инновационных в мире.