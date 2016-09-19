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РЖД объявили оферту на выкуп облигаций на $1,5 млрд и 525 млн франков

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 17:44 дата обновления: 19 сентября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Итоги выкупа будут подведены 30 сентября, заявки принимаются до 28 сентября
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) RZD Capital P.L.C. объявила оферту на выкуп еврооблигаций двух выпусков - на $1,5 млрд с погашением в 2017 г. и на 525 млн франков с погашением в 2018 году. Это следует из материалов, размещенных на Ирландской фондовой бирже.

Отмечается, что компания может выкупить весь объем бумаг, предъявленных к оферте.

Итоги выкупа будут подведены 30 сентября, заявки принимаются до 28 сентября.

Ранее старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов сообщал, что компания не планирует размещать евробонды в 2016 году, а в 2017 году допускает возможность выпуска для рефинансирования текущих обязательств. Как следует из отчетности по МСФО, общий долг РЖД по состоянию на конец 2015 года составил 1,025 трлн рублей, в том числе 49% приходится на евробонды.

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