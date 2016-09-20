СМИ: портовые тарифы в валюте могут сохранить для иностранцев

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готова ввести комбинированные расчеты в зависимости от назначения перевозки: для нерезидентов оставить долларовые тарифы, а для российских компаний ввести расчеты в рублях, пишет газета "Коммерсантъ".
В понедельник в ФАС состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги стивидоров в портах, на котором служба "дала вектор" перевести долларовые ставки в портах в рубли с возможным сохранением валютных расчетов для зарубежных клиентов - преимущественно судоходных компаний, приводит "Коммерсантъ" слова источников, присутствовавших на совещании. Согласно публикации, в службе предложили выработать консолидированную позицию (например, в рамках рабочей группы) по использованию комбинированных валют в зависимости от назначения перевозки.
Также известно, что были обсуждены проблемные документы (методика и ПНД). ФАС готова приостановить их принятие, признав среду в портах конкурентной, а тарифы рыночными, однако служба продолжит "предъявлять антимонопольные претензии стивидорам".
Большинство присутствующих на совещании стивидорных компаний и Ассоциация морских торговых портов (АСОП) выступили против перехода на рубли. Стивидоры отметили, что инициатива ФАС принесет прибыль иностранным компаниям.
"Опора России" поддержала переход на расчеты в рублях, ссылаясь на мировую практику. Также решение ФАС поддерживают в "Русале". "Это особенно важно в условиях сохранения девальвационных ожиданий во избежание возможности резкого роста стоимости услуг",- приводит "Коммерсантъ" слова представителей компании. Они также говорят о недостаточной аргументированности сохранения валютных тарифов для иностранных контрагентов, поскольку "сквозной тариф в валюте на доставку контейнера "от двери до двери" может быть без труда рассчитан путем конвертации рублевых ставок в доллары".