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Пассажирская "дочка" РЖД намерена выйти на рынок автобусных перевозок

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 10:29 UTC+3
В рамках новой стратегии развития ФПК рассматривает возможность диверсификации бизнеса
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, крупнейшее дочернее общество ОАО "РЖД") в рамках новой стратегии развития намерено выйти на рынок автобусных перевозок и стать оператором высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, сообщает газета "Коммерсантъ".

В ФПК предполагают, что при сохранении текущих рыночных тенденций объем перевозок компании будет падать и сократится к 2030 году на 36,7% от уровня 2016 года (до 56 млрд пассажиро-километров), пишет газета со ссылкой на презентацию компании. Доля перевозчика на рынке упадет до 19,3% (-47,4%). Среди причин: тенденция к росту внутренних авиаперевозок и обеспеченность населения личным автотранспортом.

Однако ФПК рассчитывает увеличить объем перевозок к 2030 году, до 111,9 млрд пассажиро-километров. В компании считают, что для этого необходим ряд льгот. Согласно публикации, "и в базовом, и в оптимистическом сценарии развития ФПК заложено сохранение нулевой ставки НДС на перевозки в дальнем следовании в 2017-2030 годах".

Также ФПК рассчитывает на диверсификацию бизнеса. В 2018 году компания планирует выйти на рынок автобусных перевозок, выступая в качестве управляющей компании для франшизы ОАО "РЖД". По оценке ФПК, это должно принести более 230 млн рублей доходов в год.

Кроме прочего, ФПК займется высокоскоростными перевозками, как пишет газета, "рассчитывая на статус оператора ВСМ Москва-Казань". Компания планирует это сделать в два этапа (2021 и 2026 гг.), после чего рассчитывает на увеличение объема перевозок на 20%.

Стратегия ФПК должна быть готова к концу декабря.

Эксперты отмечают, что ФПК понимает, что возможности для ее роста лежат за пределами традиционного бизнеса. Однако они ставят под вопрос готовность компании эффективно их использовать, так как они не особенно сопрягаются с ее компетенциями.

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