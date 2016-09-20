СМИ: Lufthansa Cargo перевела грузовой транзит из Красноярска в Новосибирск

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Немецкий грузовой авиаперевозчик Lufthansa Cargo прекратит технические посадки самолетов MD-11 в Красноярске, переведя их в Новосибирск с 31 октября, из-за "недостаточного развития инфраструктуры", сообщает газета "Коммерсант".

В Толмачево (аэропорт Новосибирска) работы могут выполнять внешние поставщики, в то время как в Красноярске компании "приходилось привлекать к работе собственный персонал и технику", приводит "Коммерсантъ" слова представителей Lufthansa Cargo.

Авиакомпания работала в Красноярске с 2009 года. В аэропорте Емельяново связывают уход перевозчика со сложным финансовым положением, пишет газета. Компания уже объявила о намерениях сократить до 35% руководящего состава в рамках программы реструктуризации и повышения конкурентоспособности, это должно помочь ей сэкономить 80 млн евро в год. В Емельянове готовы поддержать перевозчика и сохранить аэропорт в его маршрутной сети, поэтому воздушная гавань сделала Lufthansa Cargo "максимально выгодное предложение, которое находится на рассмотрении в авиакомпании".

Доход аэропорта от технической посадки составляет в среднем около $70 тыс. за ежедневный грузовой рейс (включая аэропортовые сборы, заправку и техобслуживание), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. В 2014-2015 годах потенциальный спрос на полеты авиакомпаний через Емельяново оценивался в 3,5 тыс. рейсов ежегодно, а прибыль - порядка $245 млн в год, добавляет собеседник.

Развитие транзитного потенциала красноярского аэропорта сдерживается отсутствием разрешений отраслевой власти на технические и коммерческие посадки, вне зависимости от сохранения присутствия Lufthansa Cargo.

Эксперты также придерживаются мнения, что решение Lufthansa объясняется, как состоянием аэропорта, так и меняющимися условиями на грузовом авиарынке. Грузовые перевозчики конкурируют с широкофюзеляжными пассажирскими судами, которые перевозят грузы в багажных отсеках, считают они.

"Коммерсантъ" вспоминает, как с 2007 года российские власти требовали от немецкого перевозчика перенести транзитную базу из Астаны в Красноярск. Авиакомпания отказывалась по причине не соответствия аэропорта стандартам безопасности и неблагоприятных метеоусловий. Минтранс РФ тогда не стал продлевать перевозчику временное разрешение на полеты над Россией. Аргументом послужило то, что "немецкая сторона ранее обязалась при пролете по транссибирскому коридору совершать промежуточную посадку в одном из российских аэропортов". В итоге переговоров Минтранс продлил временно разрешение на полеты через Астану, но при условии, что компания будет совершать и транзит через Красноярск.