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Fesco за 7 месяцев сократила выручку по МСФО на 31%, до $303,8 млн

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Ранее Fesco не публиковала ежемесячную отчетность. Целью публикации является предоставление инвесторам информации по ключевым операционным и финансовым показателям на регулярной основе
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Выручка транспортной группы Fesco по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июле 2016 г. уменьшилась на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила $303,8 млн, говорится в отчете компании.

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Показатель EBITDA группы упал на 32,2% - до $47 млн, рентабильность по EBITDA снизилась на 0,2 п.п. и составила 15,5%.

Капитальные затраты за отчетный период уменьшились на 22,8% и составили $8,8 млн.

Ранее Fesco не публиковала ежемесячную отчетность. Целью публикации результатов деятельности является предоставление инвесторам информации по ключевым операционным и финансовым показателям на регулярной основе, отмечает компания. Финансовые и операционные результаты опубликованы "в рамках совершенствования практики раскрытия информации и обеспечения открытого диалога с инвесторами", отмечается в сообщении.

В финансовом отчете компании за 2015 год транспортная группа констатировала убыток в размере 11,5 млрд рублей, значительное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами и риск приостановки своей операционной деятельности. Чтобы этого избежать, необходима реструктуризация долгов, считают в Fesco. При этом Fesco до сих пор реструктуризацию не провела.

Чистая прибыль транспортной группы Fesco по МСФО в I полугодии 2016 г. выросла более чем в 7 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до $58 млн. Выручка при этом снизилась на 33% - до $257,9 млн. Показатель EBITDA группы упал на 37% - до $39,4 млн.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тысяч контейнеров. Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций), GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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