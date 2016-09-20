Трансмаш подписал первый контракт на поставку скоростных вагонов-платформ

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. ОАО "Трансмаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга") подписало контракт на поставку первого в России вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров с эксплуатационной скоростью 160 км/ч (мод. 13-6954), следует из сообщения холдинга.

Церемония подписания состоялась в рамках проходящей в г. Берлине выставке "ИнноТранс-2016".

Приобретатель подвижного состава - ООО "Комплексные скоростные технологии". Контракт предусматривает поставку двух опытных платформ, которые будут изготовлены в 2016 году и пройдут в дальнейшем цикл необходимых сертификационных испытаний. Кроме того, подписано соглашение о намерениях, предполагающее поставку 2,8 тыс. единиц скоростных платформ в период в с 2017 по 2019 год.

Предполагается, что платформы будут использоваться для формирования скоростных контейнерных поездов, эксплуатироваться в транзитном сообщении Китай - ЕС по Транссибирской магистрали на маршрутах Забайкальск - Брест (5,5 суток) и Наушки - Брест (4,5 суток).

Проект реализуется в соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Скоростная вагон-платформа модели 13-6954 предназначена для перевозки одного контейнера 40/45 футов (включая рефрижераторные контейнеры с автономной дизель-генераторной установкой). Вагон разрабатывается с применением ходовых частей и узлов пассажирского подвижного состава, включая скоростную двухосную тележку с люлечным центральным подвешиванием (модель 18-6960). Вагон оснащен электропневматической тормозной системой.

Эксплуатационная модель вагона-платформы 13-6954 на первом этапе предусматривает ее применение в составе скоростного поезда постоянного формирования с тягой пассажирскими локомотивами.

ОАО "Трансмаш"- производителей железнодорожных грузовых вагонов, в том числе фитинговых, многофункциональных платформ, путевой и снегоуборочной техники, запасных частей к выпускаемой продукции. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск 2 тыс. - 2,5 тыс. грузовых вагонов в год.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, 33% которой принадлежит французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова.