ПГК за 8 месяцев увеличила перевозки на полигоне Приволжской ж/д на 27%, до 2,4 млн тонн

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Саратовский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-августе 2016 года перевез более 2,4 млн тонн грузов, что на 27% превышает показатель аналогичного периода 2015 года, следует из сообщения оператора.

Грузооборот филиала в отчетном периоде увеличился на 32% и составил 3,1 млрд т-км. Доля ПГК в общей погрузке на Приволжской железной дороге (ПривЖД) выросла с 10% до 13%.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические и минеральные удобрения.

Так, погрузка нефти и нефтепродуктов выросла по сравнению с аналогичными показателями 2015 года на 2% и составила 680 тыс. тонн, черных металлов - на 65%, до 463 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - более чем в 2,5 раза, до 397 тыс. тонн.

Доля внутренних перевозок по территории России в общем объеме перевозок Саратовского филиала ПГК за восемь месяцев 2016 года увеличились на 28%, до 2 млн тонн, экспортные перевозки выросли на 16%, до 399 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской, Северной, Юго-Восточной, Октябрьской железных дорог, а также на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга.

АО "Первая грузовая компания" - оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и российские судоходные активы.