Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПГК за 8 месяцев увеличила перевозки на полигоне Приволжской ж/д на 27%, до 2,4 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 14:26 UTC+3
Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические и минеральные удобрения
Материал из 1 страницы
© Предоставлено пресс-службой ПГК

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Саратовский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-августе 2016 года перевез более 2,4 млн тонн грузов, что на 27% превышает показатель аналогичного периода 2015 года, следует из сообщения оператора.

Грузооборот филиала в отчетном периоде увеличился на 32% и составил 3,1 млрд т-км. Доля ПГК в общей погрузке на Приволжской железной дороге (ПривЖД) выросла с 10% до 13%.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические и минеральные удобрения.

Так, погрузка нефти и нефтепродуктов выросла по сравнению с аналогичными показателями 2015 года на 2% и составила 680 тыс. тонн, черных металлов - на 65%, до 463 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - более чем в 2,5 раза, до 397 тыс. тонн.

Доля внутренних перевозок по территории России в общем объеме перевозок Саратовского филиала ПГК за восемь месяцев 2016 года увеличились на 28%, до 2 млн тонн, экспортные перевозки выросли на 16%, до 399 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской, Северной, Юго-Восточной, Октябрьской железных дорог, а также на экспорт, в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга.

АО "Первая грузовая компания" - оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и российские судоходные активы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов
4
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
7
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
Темы дня
Реклама