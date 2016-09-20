AirBridgeCargo запускает новый сервис в США

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (ABC, входит в группу "Волга-Днепр") объявила о запуске нового регулярного сервиса из Москвы в аэропорт Сиэтл/Такома.
Грузовые самолеты Boeing 747 будут отправляться по новому маршруту два раза в неделю. Обратный маршрут будет проходить через Чикаго и европейские пункты назначения в сети сервисов ABC.
Комментируя новость, вице-президент ABC по Северной и Южной Америке Хендрик Фальк заявил, что в рамках данного сервиса будут перевозиться компоненты для аэрокосмической промышленности и машиностроения, рыба, морепродукты и другие скоропортящиеся продукты.
Сеть маршрутов ABC в Северную Америку уже включает в себя грузовые сервисы в Даллас, Атланту, Хьюстон, Лос-Анджелес и Чикаго.