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AirBridgeCargo запускает новый сервис в США

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 14:37 UTC+3
Грузовые самолеты Boeing 747 будут отправляться по новому маршруту два раза в неделю
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (ABC, входит в группу "Волга-Днепр") объявила о запуске нового регулярного сервиса из Москвы в аэропорт Сиэтл/Такома.

Грузовые самолеты Boeing 747 будут отправляться по новому маршруту два раза в неделю. Обратный маршрут будет проходить через Чикаго и европейские пункты назначения в сети сервисов ABC.

Комментируя новость, вице-президент ABC по Северной и Южной Америке Хендрик Фальк заявил, что в рамках данного сервиса будут перевозиться компоненты для аэрокосмической промышленности и машиностроения, рыба, морепродукты и другие скоропортящиеся продукты.

Сеть маршрутов ABC в Северную Америку уже включает в себя грузовые сервисы в Даллас, Атланту, Хьюстон, Лос-Анджелес и Чикаго.

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