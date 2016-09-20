На ледокол "Арктика" установлен атомный реактор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. На Балтийском заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) завершили монтаж реакторной установки РИТМ-200, погрузив на головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 второй из двух парогенерирующих блоков (ПГБ), сообщает пресс-служба ОСК.

РИТМ-200 - новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная "ОКБМ Африкантов". Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два парогенерирующих блока (ПГБ) тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Вес одного парогенерирующего блока составляет около 180 тонн, погрузку первого и второго ПГБ на "Арктику" проводили при помощи плавучего крана Demag. Монтаж первого ПГБ состоялся 2 сентября.

"Сегодня мы успешно завершили ключевой этап строительства атомного ледокола, - отметил и. о. генерального директора ООО "Балтийский завод - Судостроение" Владимир Баженов. - Впереди окончательный монтаж реакторной установки, ее вспомогательного оборудования и арматуры".

Как сообщалось ранее, корпус головного атомного ледокола "Арктика" был спущен на воду 16 июня 2016 года. Достройка атомохода продолжается на воде, на стапеле строятся еще два ледокола проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал".

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 по заказу Росатомфлота был заложен на Балтийском заводе в Петербурге в ноябре 2013 года. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд рублей. Сдача головного ледокола "Арктика" запланирована на конец 2017 года, первого в серии ледокола "Сибирь" - на 2019 год, второго в серии ледокола "Урал" - на конец 2020 года.

ООО "Балтийский завод - Судостроение" специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов. Портфель заказов компании сейчас составляет около 150 млрд рублей. Выручка предприятия в 2015 году составила 11 857 млн руб., чистая прибыль 1 229 млн руб.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно- конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.