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Режим Свободного порта Ванино предложили расширить на соседний район Хабаровского края

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 10:37 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Инициативу краевых властей поддержало Минвостокразвития России, а ее обсуждение состоится на очередном заседании набсовета Свободного порта Владивосток
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ХАБАРОВСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Правительство Хабаровского края вынесет на обсуждение наблюдательного совета Свободного порта Владивосток (СПВ) предложение о расширении действия режим порто-франко на соседний с Ванинским районом Советско-Гаванский район. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства региона, министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Юрий Чайка.

"Экономика двух прибрежных муниципальных образований неразрывно связана, есть общая транспортная инфраструктура. Целесообразно расширить режим Свободного порта, который с июля этого года распространен на Ванинский район, на соседний - Советско-Гаванский", - сказал Чайка, выступая на первом заседании комиссии (наблюдательного совета) Свободного порта Ванино под председательством губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

По словам Чайки, инициативу краевых властей поддержало Минвостокразвития России, а ее обсуждение состоится на очередном заседании наблюдательного совета Свободного порта Владивосток.

Ранее краевые власти заявляли о возможности отказа от портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) "Советская Гавань" (создана в 2009 году, но так и не начала работу - прим. ТАСС) в пользу создания ТОР с якорным резидентом-инвестором проекта по строительству завода по производству сахара и дальнейшей его переработки в спирт, продукцию химической, медицинской, фармацевтической направленности с объемом инвестиций $240 млн. Инициатор проекта - таиландская компания "Сутех" (Sutech Engineering). Объем возможных инвестиций в ПОЭЗ краевые власти оценивали в 20 млрд рублей.

Земля и преференции для резидентов

Зампред регионального правительства также отметил, что большая часть территории Ванинского района - это земли лесного фонда и Министерства обороны. Свободных земель в районе около 13 тысяч гектаров и это, в основном, земли населенных пунктов. По мнению Чайки, для того, чтобы район стал более привлекательным для крупных проектов, необходимо внедрить упрощенный порядок перевода этих территорий в другую категорию земель, сейчас перевод земель из лесного фонда может занимать более одного года.

"Необходимо максимально упростить этот порядок, может быть, передать на уровень края полномочия по переводу земли под инвестиционные проекты, внедрять механизмы "одного окна", - отметил Чайка. Он добавил, что "нужно предусмотреть возможность резервирования участка на период от подачи заявки в управляющую компанию СПВ до принятия решения по статусу резидента".

В Законодательную думу Хабаровского края внесен законопроект, предусматривающий региональные налоговые льготы для резидентов СПВ. Речь идет об установлении нулевой ставки налога на прибыль в течение 5 лет, в последующие 5 лет вводится ставка в 10%. Также будет введена нулевая ставка налога на имущество в течение 5 лет с момента включения в реестр резидентов и 0,5% - на последующие 5 лет. Принятие поправок намечено на конец сентября этого года.

Ванинские районные власти 29 сентября также намерены принять местный нормативно-правовой акт с преференциями по налогам на местном уровне, аналогичные документы готовятся в поселениях района. Число потенциальных резидентов СПВ в Хабаровском крае - 16, объем заявленных инвестиций - 72 млрд рублей.

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