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"Уральские авиалинии" до 30 ноября будут выполнять субсидированные рейсы в Крым

Экономика и бизнес Транспорт
21 сентября, 10:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Рейсы будут выполняться из Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Челябинска, Астрахани, Барнаула, Екатеринбурга, Кирова и Нижнего Новгорода
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© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до 30 ноября будет выполнять субсидированные рейсы в Крым из Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Челябинска, Астрахани, Барнаула, Екатеринбурга, Кирова и Нижнего Новгорода. Об этом в среду сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"Пассажиры смогут отправится в Крым по государственной программе субсидирования авиаперевозок до 30 ноября. Стоимость билета в одну сторону составит от 2,5 до 6,3 тысяч рублей. Дополнительные сборы не взимаются, а билеты продаются в любых авиакассах", - сказали в пресс-службе.

Субсидированные билеты могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также люди, сопровождающие детей- инвалидов и инвалиды с детства II или III группы, уточнили в пресс-службе.

Сложности субсидирования

Программа субсидированных авиаперевозок в Крым действует с 2014 года. Субсидии выплачиваются из бюджета всем авиакомпаниям, которые прошли отбор и способны предложить пассажирам льготную цену. Главной целью программы является повышение популярности курортов Крыма у россиян. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ранее определило перечень авиакомпаний, которые будут осуществлять субсидированные перелеты в Симферополь.

Всего в перечне 11 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Алроса", "Сибирь", "Саратовские авиалинии", "Уральские авиалинии", "Икар", Red Wings, "Нордавиа", "Ижавиа", "Аэросервис" и "Ямал". Летом 2015 года субсидируемые полеты в Симферополь выполняли 8 авиакомпаний. Как ранее сообщал ТАСС, правительство увеличило число субсидируемых в летний сезон 2016 года авиарейсов в Симферополь. Среди новых направлений - рейсы из Анапы, Брянска, Бугульмы, Владикавказа, Волгограда, Ижевска, Костромы, Махачкалы, Нальчика, Пензы, Саратова, Череповца, Читы и Ярославля.

По мнению исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, турфирмы и туристы не обладают полной информацией о механизмах продажи субсидированных авиабилетов в Крым. По его словам, за два года действия программы механизм продаж льготных билетов в новый субъект федерации не стал понятным и прозрачным для представителей туротрасли и туристов. Например, уральские туроператоры не обладают полной информацией об объеме субсидированных билетов, который предназначен в этом году для регионального рынка. Эту информацию авиакомпании скрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.

По словам Мальцева, в прошлые годы практика показывала, что количество субсидированных билетов в Крым, выделенных регионам, было символическое. Поэтому ряд представителей туротрасли называли введение данной программы профанацией. По его словам, несмотря на все минусы, введение субсидированных билетов - решение верное и необходимое. Мальцев напомнил, что до введения субсидий стоимость авиабилета из Екатеринбурга в Симферополь в отдельные даты достигала 50 тыс. рублей. Понятно, что при такой ценовой политике невозможно развивать стратегический для России туристический регион.

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